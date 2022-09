Do You Remember? Il quarto esordio di Thiago Motta

Bologna-Empoli segnerà il quarto esordio di Thiago Motta su una panchina: ecco come sono andati i precedenti con PSG, Genoa e Spezia

Domani per il Bologna inizia la gestione Thiago Motta con la gara contro l’Empoli. Sarà interessante misurare la temperatura dello stadio, che ha amato molto Sinisa Mihajlovic e che però si è anche molto esaltato per il primo successo senza di lui contro la Fiorentina.

In sede di presentazione, il nuovo allenatore ha collocato il predecessore nella storia del club, ha detto di non averci parlato e ha fornito i principi dell’identità che dovrà avere il suo Bologna. In estrema sintesi: il calcio collettivo; gli attaccanti devono essere i primi a pressare; giocare all’attacco ma mantenendo l’equilibrio.

Come sono andati gli altri tre esordi di Thiago Motta?

La sua carriera da allenatore inizia in Francia nel 2018, guidando il Psg Under 19. Al debutto ufficiale la sua squadra sconfigge i pari età del Saran, comune di 15.000 abitanti della Loira. I ragazzi della capitale vincono 4-0 e nel dopogara il nuovo tecnico parla così: «Il calcio è un gioco collettivo, il mio portiere deve essere il primo attaccante. Nel precampionato mi sono fatto espellere, ma deve essere la prima e ultima volta perché devo essere un esempio per i miei ragazzi che non devono parlare con l’arbitro». Come suo modello di allenatore sceglie Laurent Blanc, che al Psg ha vinto in precedenza.

Ma è l’esordio in Italia a fare sensazione. Thiago Motta prende la guida del Genoa, club nel quale ha giocato, sostituendo a stagione iniziata Andreazzoli. La sua prima volta è un Genoa-Brescia, il 26 ottobre 2019. Segna Tonali e il primo tempo si chiude in svantaggio. Nella ripresa il mister vince la gara con le reti di Agudelo, Kouame e Pandev ed è un record: non era mai successo in Serie A che 3 subentrati in campo andassero in gol. Lo sappiano i tifosi del Bologna, i cambi vanno applauditi se l’allenatore brasil-italiano mantiene questa capacità.

Non c’è il due senza il tre? No, con lo Spezia non succede. Thiago Motta debutta buttando via una vittoria che sembra acquisita. Succede a Cagliari, dove si trova avanti di 2 reti, prima che Joao Pedro in 4 minuti riaggiusti le cose per i suoi con una doppietta. In Liguria, la prima vittoria è arrivata solo alla quarta giornata, ma poi la squadra ha trovato una quadratura che le ha permesso di raggiungere la salvezza con una giornata d’anticipo. Oggi il Bologna è in dodicesima posizione: l’occasione per un salto in avanti c’è, a patto di partire con il piede giusto.