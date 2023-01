Do you remember? Milan e Juve incredibili, ma Atalanta Samp è unica

Il risultato del match di Serie A di ieri tra Atalanta e Sampdoria ha un precedente uguale nel lontanissimo 1948

Spesso in questa rubrica raccontiamo partite di oggi che hanno avuto non solo lo stesso risultato, ma anche una dinamica identica della gara. Partite dejà vu, che regalano impressioni forti per la somiglianza che contengono. La ventesima giornata è ancora lontana dal chiudersi, ma un tratto saliente è che finora solo Atalanta-Sampdoria ha un precedente uguale a ciò che è successo ieri. La formazione di Gasperini ha sconfitto quella di Stankovic per 2-0 con una rete per tempo.

Nel lontanissimo 1948 avvenne la stessa cosa, con una differenza: mentre sabato il compito di segnare se lo sono spartiti in due – Maehle e Lookman –, nell’altro secolo fece tutto Francesco Randon, 4 anni a Bergamo, tutti in Serie A: un exploit di non poco conto, tenendo che rappresenta un quarto delle reti segnate nella massima categoria.

Per le restanti gare, c’è qualche parvenza di somiglianza e molti inediti. Procedendo nell’ordine con cui si svolte le partite ecco cosa esce fuori:

1) Il Bologna fa 3 su 3 con lo Spezia e per la prima volta al Dall’Ara non incassa gol dai liguri

2) Lecce-Salernitana non si era mai giocata in Serie A.

3) Cremonese-Inter. Il 2-1 per i nerazzurri conferma una tradizione nettamente favorevole: dopo la prima volta (0-0 nel 1930), l’Inter ha sempre vinto, 7 volte su 7. Esiste un 2-1, ma fu più facile di quello di ieri, i grigiorossi non passarono in vantaggio.

4) Empoli-Torino. Anche qui si conferma una regola: è il settimo pareggio in 11 incontri, ma mai prima d’ora c’era stato un 2-2.

5) Milan-Sassuolo. Neroverdi clamorosi con la terza vittoria di fila a San Siro. Ovviamente, un 2-5 non si era mai verificato.

6) Juventus-Monza. Inedito assoluto in Serie A, con Raffaele Palladino che strappa 6 punti su 6 alla Signora, la squadra dove vi ha giocato.