Donnarumma-Milan: il dilemma resta. E Gigio?

Ancora in bilico il futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere piace a Napoli, Liverpool e Real Madrid ma nessuno ha mosso passi importanti

Il Milan rischia l’esclusione dalle Coppe e, nonostante le rassicurazioni di Fassone, il club rossonero potrebbe essere costretto a cedere alcuni pezzi pregiati per sistemare i conti. Sempre più in bilico il futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha 3 anni di contratto ma rischia di diventare un peso. L’estremo difensore era nel mirino del PSG ma i parigini lo hanno scaricato e hanno preferito puntare sul 40enne Gigi Buffon, in uscita dalla Juventus. Il portiere del Milan piace a Real Madrid, Liverpool e Napoli ma non rappresenta la prima scelta per i tre club.

Il portiere vorrebbe rimanere a Milano e giocarsi il posto con Reina ma il Milan, senza coppe, rischierebbe di avere a bilancio due portieri con uno stipendio annuo, totale, di 9 milioni (6 a Gigio, 3 a Pepe). Troppi per un club che potrebbe essere escluso dalle Coppe europee. Il Milan per ora attende ma, secondo Tuttosport, se la Uefa dovesse negare la partecipazione alle Coppe, potrebbe provare ad accelerare la cessione. I rossoneri sperano di incassare 60-70 milioni ma al momento non sembra esserci nessuno disposto a mettere sul piatto una cifra simile.