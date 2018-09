Gigio Donnarumma vuole prendersi la Nazionale. Il portiere ha parlato del Milan e dell’Italia, prima del suo arrivo a Coverciano

Gigio Donnarumma prova a respingere le critiche. Il portiere del Milan si gode la prima vittoria rossonera in campionato, arrivata venerdì contro la Roma, e parla a Sky Sport, prima della partenza per il raduno della Nazionale a Coverciano: «E’ sempre bello tornare a Coverciano perché è la casa della Nazionale e noi dobbiamo riportare l’Italia dove merita. Accetto le critiche, sono un ragazzo tranquillo che lavora sempre al massimo e dà tutto in ogni allenamento».

Il portiere della Nazionale e del Milan ha parlato anche della nuova annata con il club rossonero: «Al Milan c’è un grandissimo gruppo e lo dimostra la vittoria contro la Roma, una vittoria voluta e cercata a tutti i costi. Noi vogliamo riportare il Milan in Champions League e faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. È stato davvero emozionante vedere Leonardo, Maldini e Kakà tutti insieme. Vedere tre grandi campioni rossoneri ti mette soggezione ma allo stesso tempo ti dà la giusta carica per riportare il Milan dove merita di stare».