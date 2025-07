Donnarumma pronto a salutare il PSG: tanti top club su di lui, la Serie A però non se lo può permettere

PSG, Gianluigi Donnarumma vicino all’addio ai parigini: contratto in scadenza e rinnovo congelato; le big europee ci pensano, ma in Serie A…

Gianluigi Donnarumma e il PSG potrebbero presto dirsi addio. Il portiere della Nazionale italiana, protagonista nella stagione trionfale che ha portato i parigini alla conquista del Treble, si avvicina alla scadenza del contratto senza che siano stati fatti passi concreti verso il rinnovo. L’attuale accordo, valido fino al 30 giugno 2026, entra ora in una fase delicata, con le parti ancora distanti e i discorsi completamente fermi.

In casa PSG, intanto, si lavora già al possibile futuro post-Donnarumma. Il club è in trattativa avanzata con Lucas Chevalier, giovane portiere del Lille e vice di Mike Maignan in nazionale. L’intesa con il giocatore è già stata raggiunta, ma resta da convincere il Lille, che valuta il suo talento almeno 40 milioni di euro. Un investimento importante, che alimenta i segnali di rottura con Donnarumma.

Sul fronte economico, il portiere italiano percepisce attualmente uno stipendio di 7,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, ma decisamente inferiore rispetto agli stipendi top del PSG – basti pensare ai 18 milioni che incassa Ousmane Dembélé – e che rende la trattativa per il rinnovo ancora più complicata. Donnarumma, arrivato a Parigi nel 2021 dopo l’addio al Milan, non ha mai goduto di piena stabilità, alternando buone prestazioni a momenti più difficili, anche a causa della forte concorrenza tra i pali.

Nel caso in cui il divorzio dal PSG dovesse concretizzarsi già nei prossimi mesi, le opzioni sul tavolo per il futuro di Donnarumma sarebbero comunque di alto profilo. In Premier League, il Manchester City segue da tempo l’evoluzione del caso e potrebbe inserirsi come candidato forte, specialmente in previsione di un possibile addio di Ederson. Anche Chelsea e Manchester United restano vigili, pronte ad approfittare dell’occasione.

Più defilato ma mai da escludere del tutto il Real Madrid, dove l’ex compagno Mbappé potrebbe spingere per il suo arrivo. Da scartare, invece, l’ipotesi di un ritorno in Serie A: al momento nessun club italiano appare in grado di sostenere l’ingaggio o di garantire a Donnarumma un progetto tecnico all’altezza.