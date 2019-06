Douglas Costa definitivo: «Resto alla Juve, con Sarri faremo grandi cose». L’esterno brasiliano si pronuncia sul futuro

Douglas Costa, esterno brasiliano della Juventus, ha parlato candidamente delle sue intenzioni per il futuro: «Ho altri tre anni di contratto con la Juve e sono convinto di restare. Ora è tutto con il nuovo tecnico, quindi resto alla Juve». Negli ultimi giorni Douglas era stato dato sul piede di partenza.

Nel corso dell’intervista l’ex Bayern Monaco ha speso parole al miele sia per Maurizio Sarri sia per Aaaron Ramsey, gli ultimi arrivati in casa bianconera.