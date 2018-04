Douglas Costa: «La Juventus è la scelta migliore della mia vita» – FOTO

Douglas Costa e una prestazione da top player al Santiago Bernabeu in Real Madrid-Juventus: dove può arrivare l’esterno brasiliano?

Passata la delusione per quanto accaduto al Santiago Bernabeu di Madrid, nella notte i calciatori della Juventus hanno esternato il proprio pensiero attraverso i social network. Non tutti son stati protagonisti delle interviste post-partita, tra cui Douglas Costa, da ieri sera certificato come uno dei top player del calcio mondiale e autore di una prestazione monstre contro il Real Madrid. Questo il messaggio che ha rilasciato a fine partita attraverso Instagram.

Ecco le sue parole: «Sono orgoglioso e onorato di far parte della famiglia Juventus. Quasi un anno fa ho deciso di trasferirmi a Torino e sicuramente questa è stata la scelta migliore della mia vita. Grazie a tutti i guerrieri che combattono con me in ogni partita, grazie a tutti i tifosi che ci hanno supportato! Purtroppo è accaduto qualcosa e non sappiamo spiegarci il perché… Ma la nostra lotta continua adesso per conquistare lo Scudetto e la Coppa Italia! E’ un sogno per me essere qui e dare il mio massimo ogni giorno! Grazie, il vostro flash. #Finoallafine”».