Dugarry attacca Mbappé: «Spero se ne vada»

Christophe Dugarry, ex calciatore francese, ha attaccato pesantemente Mbappé e ha parlato così del suo futuro al Psg. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sono stanco di sentire sciocchezze ogni sei mesi sul suo futuro club. Sa benissimo che per sei mesi i media ne parleranno soltanto. Ti piace essere al centro del dibattito in questo tipo di situazioni? Non lo so. Ho l’impressione che ogni sei mesi sia: ‘Resta, se ne va’. Sono stufo. Voglio che Mbappé si imbarchi in un progetto di club e smetta di essere un progetto più personale. Sono stanco di sentire sciocchezze sul suo futuro club ogni sei mesi. Sono stufo. Non mi interessa, non mi interessa più. Spero che se ne vada, con tutto il cuore».