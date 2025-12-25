Calciomercato Inter, Dumfries sicuro sulla permanenza? La situazione non lascia alcun dubbio - Calcio News 24

Calciomercato Inter, Dumfries è sempre pronto a tutto: dalla permanenza ad una cessione inevitabile

L’infortunio di Denzel Dumfries ha acceso improvvisamente i riflettori sul Calciomercato Inter, aprendo un problema strutturale che il club nerazzurro non può permettersi di ignorare. Il laterale olandese è stato uno degli uomini chiave delle ultime stagioni: forza fisica, corsa costante e affidabilità difensiva lo hanno reso centrale nel sistema tattico dell’Inter. La sua assenza prolungata obbliga ora la dirigenza a una riflessione profonda, non solo sul nome da acquistare, ma soprattutto sul tipo di profilo necessario.

La priorità del Calciomercato Inter è chiara: individuare un esterno destro capace di interpretare la fascia a tutta lunghezza, garantendo equilibrio tra spinta offensiva e copertura difensiva. Modificare l’assetto tattico a stagione in corso sarebbe una scelta rischiosa, soprattutto considerando quanto il rendimento di Dumfries abbia inciso negli ultimi anni.

Tra i profili monitorati, il nome più coerente sembra essere quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Classe 2004, fisico potente e grande dinamismo, rappresenta uno dei pochi laterali in grado di avvicinarsi per caratteristiche all’olandese. L’operazione, però, non è semplice: la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante per il mercato di gennaio.

Le alternative interne non convincono del tutto. Darmian va gestito fisicamente, Luis Henrique è più un’ala offensiva che un quinto di centrocampo, mentre adattare Diouf significherebbe snaturarne il ruolo. In questo scenario, il Calciomercato Inter riporta inevitabilmente alla mente il rimpianto per la cessione di Nicola Zalewski, giocatore duttile che oggi sarebbe preziosissimo.

Gli errori di pianificazione estiva presentano ora il conto. Per restare competitiva su tutti i fronti, l’Inter deve intervenire con decisione: restare fermi non è più un’opzione.

