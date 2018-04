Il Liverpool fa sul serio per Dybala: in arrivo offerta monstre per la Juve

Il Liverpool cerca un grande attaccante per rimpiazzare Coutinho. Klopp pensa a Paulo Dybala della Juventus: pronta l’offerta

La Juventus pensa al futuro e attende risposte da Paulo Dybala. Il giocatore bianconero avrebbe chiesto tre colpi per restare alla Juve: tre colpi importanti per puntare alla Champions League (secondo la Joya servirebbe un colpo per reparto). Intanto non si placano le indiscrezioni sull’addio del numero 10 bianconero in estate. Dybala, autore di 25 gol in stagione, potrebbe andare via in estate. Il PSG lo segue ormai da diverso tempo ma anche il Liverpool si sarebbe iscritto alla corsa per l’attaccante della Juventus, autore di una tripletta con il Benevento.

Secondo il Sun, la formazione allenata da Jurgen Klopp, arrivata ai quarti di Champions e in vantaggio per 3-0 sul City dopo la gara di andata, starebbe per mettere sul piatto un’offerta monstre per convincere la Juventus a lasciar andare il giocatore bianconero. Il club inglese non ha ancora trovato l’erede di quel Coutinho e vorrebbe puntare sul numero 10 della Juventus. Secondo Klopp, Paulo può essere l’erede perfetto del brasiliano ceduto al Barcellona. Il Liverpool vuole reinvestire i 160 milioni di euro incassati per Coutinho comprando un grande attaccante ed è pronto a offrire gran parte di quella cifra alla Juve, mettendo Dybala al centro del progetto, offrendogli un maxi-ingaggio, facendolo diventare a stella della squadra.