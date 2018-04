Dalla Spagna: le tre richieste di Dybala per restare alla Juve. C’è anche Verratti

L’attaccante della Juventus avrebbe dettato le linee guida alla società per rimanere in bianconero. Ecco le richieste di Paulo Dybala

Paulo Dybala detta le condizioni per rimanere alla Juventus: è questa l’indiscrezione di calciomercato rilanciata da Don Balon, noto portale online spagnolo. Il giocatore bianconero è corteggiato dall’Atletico Madrid e da altri grandi club europei e la sua permanenza a Torino è in bilico. La Joya potrebbe cambiare aria dopo 3 stagioni e la Juve potrebbe cederlo in caso di offerta da 150 milioni di euro. Dopo il brutto ko interno nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, i bianconeri rischiano di andare incontro a una rivoluzione con il numero 10 pronto a fare le valigie.

Paulo Dybala vuole vincere la Champions e avrebbe dettato le sue linee guida per continuare l’avventura alla Juventus. Il giocatore sogna di ridurre il gap con le big d’Europa e di vincere la Coppa e avrebbe chiesto l’acquisto di tre elementi, uno per ogni reparto: un numero 9, un centrocampista e un difensore centrale. Secondo il portale spagnolo Paulo vorrebbe l’acquisto di Edinson Cavani, bomber del PSG, di Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain e di Samuel Umtiti, difensore classe ’93 che si sta mettendo in evidenza nel Barcellona.