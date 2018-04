Dybala, non solo Liverpool: follie Manchester City, pronti 18 milioni a stagione!

Bomba di mercato dall’Inghilterra: Paulo Dybala nel mirino del Manchester City. Inglesi pronti a far follie per il numero 10 della Juventus

Tutti pazzi per Paulo Dybala! Il numero 10 della Juventus è uno dei calciatori più ricercati in questo momento. Il Liverpool è pronto a corteggiarlo con un progetto tecnico importante, il Manchester City, avversario dei Reds stasera in Champions League, è pronto a rispondere con un’offerta da sogno al giocatore per provare a convincerlo a sposare il progetto dei Citizens.

Il numero 10 bianconero deve decidere cosa fare da grande e cosa fare nella prossima stagione. Secondo Gazzamercato il club inglese è pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale da ben 18 milioni a stagione! Guardiola stravede per il giocatore argentino e sarebbe pronto ad accontentare qualsiasi richiesta della Joya e della Juventus. Anche il City si iscrive alla corsa per Paulo Dybala: la Juventus è avvisata!