Dybala resta, Bernardeschi applaude, Khedira a testa alta: le reazioni social – FOTO

Paulo Dybala, un tweet che sa di permanenza alla Juventus anche in futuro. La Joya, assente al Bernabeu, si è emozionato per la prestazione dei suoi compagni: i tweet di Khedira e Bernardeschi

Chiamatelo un segnale per il futuro. Si parla ormai da tanti mesi di un possibile addio alla Juventus per Paulo Dybala. L’attaccante argentino è considerato tra i calciatori più importanti del mondo e le richieste dei top club europei non mancano. In tanti sarebbero pronti a svenarsi pur di avere la Joya nel proprio roster, giunto alla sua terza stagione in bianconero.

Per tre anni di seguito Dybala ha trovato delusioni dalla Champions League, finale di Cardiff su tutti. L’anno precedente era assente nel match di ritorno all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Questa volta, invece, la squalifica non gli ha permesso di giocare la gara di ritorno contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. La Joya ha fatto il tifo dal divano per la sua squadra, così come milioni di tifosi juventini e non, emozionati per la quasi-impresa bianconera in quel di Madrid. E a fine partita ha pubblicato un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni: «Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo».

Altro assente eccellente è stato Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina ha rilasciato questo commento sui propri account ufficiali: «Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra, creata e composta da guerrieri. Questa sera avete dato tutto. Voglio ringraziarvi pubblicamente perché siete stati fantastici! Dopo questa sconfitta, rialzeremo la testa e andremo a prenderci ciò che ci spetta. Grazie!».

Gli fa eco anche Khedira: «Questa sera abbiamo dato tutto e abbiamo dato vita a una grande battaglia. Ma il calcio non è sempre giusto. Tuttavia, dobbiamo accettarlo. Usciamo dalla Champions League a testa alta: fiero di far parte di questa Juventus».

Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 11 aprile 2018