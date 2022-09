Dybala, Scaloni: «Ho deciso di non rischiarlo»

Il tecnico dell’Argentina, Scaloni su Dybala: «Non volevo rischiarlo con l’Honduras, ma contro la Giamaica sarà disponibile»

L’Argentina ha battuto questa notte l’Honduras per 3-0. Tra i calciatori dell’albiceleste che non sono scesi in campo c’era anche Paulo Dybala. Di seguito le parole di Scaloni, ct argentino, sulla decisione di non schierarlo.

«Ho deciso di non rischiare Paulo. Lui mi serve a un livello molto più alto e sarebbe un peccato rischiarlo. Penso che sarà disponibile per la prossima partita (contro la Giamaica, nella notte tra il 27 e 28 settembre, nda)».