Dzeko: «Oggi ho sbagliato troppi gol, speriamo di averli lasciati per giovedì»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rotonda vittoria contro il Bologna. Le su parole.

MATCH – «Abbiamo fatto una partita di grande qualità, soprattutto nel primo tempo. Giocare qui è sempre difficile, oggi abbiamo fatto tutto alla grande, specie nella prima frazione».

INTESA CON I COMPAGNI – «Dico sempre a Pellegrini di passarmi il pallone, ogni tanto sono pesante. Ogni tanto ci capiamo bene, non solo con Lore ma anche con altri giocatori. Tre gol sono arrivate dopo azioni incredibili».

RAGGIUNTO AMEDEO AMADEI – «Terzo posto classifica marcatori? Doveva essere almeno 113. Sono contento del gol e della prestazione di squadra. Dopo il covid mi sento bene, ho lasciato qualche gol speriamo per giovedì»

OBIETTIVO – «Vogliamo arrivare tra le prime quattro, non sarà facile. Negli ultimi anni non ce l’abbiamo fatta ed è un peccato per questa società e i tifosi».