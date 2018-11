Dzeko e il venticello Real: la Roma già da subito può fare a meno di lui?

Dzeko nel mirino del Real Madrid in vista già di gennaio: a rilento le trattative per il rinnovo, mentre la Roma pensa già a un eventuale futuro senza di lui. Schick al centro del progetto

Edin Dzeko aspetta, temporeggia, tergiversa, mentre la Roma aspetta. L’attaccante giallorosso è ancora alle prese con le trattative, che procedono piuttosto a rilento, per il rinnovo del contratto: si parla di un possibile prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2020 ormai da mesi, ma novità sostanziali non sembrano essercene. Sullo sfondo invece, presente più che mai, ci sarebbe il Real Madrid, alla ricerca di una punta (considerato anche lo scarso rendimento in termini quantitativa di Karim Benzema nell’ultimo periodo) dopo l’addio estivo di Cristiano Ronaldo. Qualcuno che la butti dentro insomma e, quel qualcuno, potrebbe essere proprio Dzeko.

Il bosniaco attende gennaio, mentre la Roma studia l’eventualità di perderlo sin da ora: Eusebio Di Francesco potrebbe fare a meno, causa turnover, di Dzeko già nelle prossime partite. Al suo posto in campo un ritrovato Patrik Schick, su cui i giallorossi pensano di costruire il futuro prossimo. Un futuro in cui, a quanto pare, Edin potrebbe anche non essere menzionato: dovesse arrivare l’offerta buona del Real, un anno dopo la quasi cessione al Chelsea, stavolta la storia potrebbe essere molto diversa…