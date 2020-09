Dzeko, tentazione Juve ma ora la Roma frena: la situazione

La Juve continua a pensare a Edin Dzeko per rinforzare il proprio attacco ma ora la Roma frena: la situazione

La Juventus, sulle tracce di Luis Suarez, non molla comunque Edin Dzeko. Come riferito da La Gazzetta dello Sport oggi l’attaccante incontrerà a Trigoria il ceo Guido Fienga e molto probabilmente si definirà ciò che l’aspetta. Certo è che l’infortunio di Zaniolo, per una questione prettamente di immagine, non facilita l’uscita del bosniaco.

La verità è che Dzeko è tentato dalla Juve. Un’avventura bianconera potrebbe essere l’ultima vincente della sua carriera, ma sa altrettanto bene che la famiglia sta benissimo a Roma e stavolta, almeno per i primi tempi, non si sposterebbe. Sua moglie Amra infatti, che è in attesa di partorire il quarto figlio, ha già iscritto gli altri a scuola nella Capitale, segno che l’immediato futuro lo vede ancora qui.

In tutto questo c’è l’incastro col Napoli che fatica a sbloccarsi. De Laurentiis vuole 35 milioni cash per Milik e non è più disposto ad accettare Under come contropartita. La Roma, per il momento, non ha un sostituto dell’ex City.