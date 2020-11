Dzyuba si masturba in video: escluso dalla nazionale russa

Dzyuba è stato tagliato dalla nazionale russa per un video che lo ritrae mentre si masturba: annullata la convocazione

Artem Dzyuba, capitano dello Zenit, è stato escluso dalla nazionale russa a causa di un video che lo ritrae masturbandosi mente assiste a un programma televisivo presentato da Maria Orzul, sua ex fiamma. Il commissario tecnico Stanislav Cherchesov ha commentato così l’accaduto.

«La situazione di Dzyuba non ha nulla a che vedere con la nostra nazionale e con il punto di vista sportivo. Per questo non farò più commenti su questo argomento. Posso solo dire che vogliamo prepararci ai prossimi impegni con il massimo della concentrazione, senza farci distrarre da fattori esterni».