E alle fine Tuchel sbotta: «Questo è il calcio. Non si può sempre vincere» – VIDEO

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Tuchel sbotta dopo il pareggio per 4-4 sul campo dell’Amiens

L’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, si è sfogato in conferenza stampa dopo il pareggio dei parigini contro l’Amiens. Le sue parole.

«Quindi? Avrei dovuto perdere? Se va bene a voi! Potete ripetere che avete dubbi, dubbi e dubbi, è giusto per voi ma non lo è per me. Non mi aspetto tanto. Mi aspetto che la squadra non perda. So benissimo che per tutti è normale che noi vinciamo sempre»