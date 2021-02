E’ morto Fausto Gresini, aveva 60 anni: la nota del Gresini Racing

Il team Gresini Racing ha confermato la notizia che Fausto Gresini è morto nella giornata di oggi a 60 anni a causa di complicazioni legate alla COVID-19.

Gresini si trovava in ospedale dal 27 dicembre prima presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola e poi all’ospedale Maggiore di Bologna, dove le sue condizioni sono peggiorate sino alla morte.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 23, 2021