Eder al San Paolo: «Che bello ritrovare Miranda e Crespo»

Eder si è presentato ai tifosi del San Paolo dopo l’addio allo Jiangsu Suning. Le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Inter.

«Conosco già Miranda, per me è un grande amico: con lui ho un ottimo rapporto. Durante le trattative mi parlava molto bene della città di San Paolo, lui conosce molto bene il club e mi aiuta. Mi ha sempre elogiato gli splendidi tifosi. Con Crespo invece ci ho giocato contro quand’era al Milan ed io ero solo un ragazzino nuovo nel calcio italiano. Grandissima soddisfazione incontrarlo qui: se portiamo l’intensità che ci chiede in partita, allora raggiungeremo i nostri obiettivi. Sono molto fiducioso e motivato di poter cominciare».