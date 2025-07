Ederson Inter, i nerazzurri studiano il piano di mercato! Un fattore potrebbe favorire il grande colpo

Ederson Inter, i nerazzurri studiano il piano di mercato per convincere l’Atalanta! Un fattore potrebbe favorire il grande colpo

Il futuro di Hakan Çalhanoğlu, talentuoso regista turco dell’Inter, appare sempre più lontano da Milano. Il club nerazzurro sta già lavorando per ridefinire il centrocampo in vista della prossima stagione e il nome in cima alla lista per sostituirlo è quello di Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio noto come Ederson, perno dell’Atalanta.

Chi è Ederson – Centrocampista brasiliano classe 1999, Ederson si è distinto come una delle colonne portanti della Dea nella stagione appena conclusa, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione in Champions League. Dotato di grande prestanza fisica, visione di gioco e continuità, il 25enne rappresenta il profilo ideale per il nuovo assetto tattico immaginato dall’allenatore Cristian Chivu, ex difensore e oggi tecnico emergente della prima squadra nerazzurra.

Una trattativa complessa, ma non impossibile – L’Atalanta valuta il proprio gioiello attorno ai 60 milioni di euro, cifra che potrebbe sembrare proibitiva. Tuttavia, secondo fonti vicine a Viale della Liberazione, la dirigenza interista – guidata dal presidente Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio – sta lavorando su una strategia che includerebbe contatti avviati in Brasile, utile a rendere l’operazione economicamente più sostenibile.

Il gradimento del giocatore è un fattore chiave – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse per Ederson è condiviso da tutta la dirigenza interista. Un punto a favore dell’Inter è rappresentato dalla volontà dello stesso Ederson: il centrocampista preferirebbe restare in Serie A per mantenere alta la visibilità agli occhi del commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, in vista dei prossimi impegni internazionali.

Un’Inter sempre più brasiliana Qualora la trattativa andasse in porto, Ederson ritroverebbe in nerazzurro i connazionali Carlos Augusto e Luis Henrique, recente innesto a centrocampo. Per il giocatore si tratterebbe di una svolta importante, un’opportunità per affermarsi su un palcoscenico europeo di alto livello come quello di San Siro. Con i pezzi che si muovono sullo scacchiere del mercato, l’Inter sembra pronta a voltare pagina, puntando su Ederson per guidare il centrocampo del futuro.