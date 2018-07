Effetto Cristiano Ronaldo: Juve, è già boom di abbonamenti

L’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo fa sognare i tifosi bianconeri. Boom di rinnovi nel primo giorno di prelazione

Oggi la Juve darà il via alla nuova stagione con i primi test fisici al J Medical ma intanto ieri è partita ufficialmente la campagna abbonamenti 2018/2019, quella che potrebbe vedere presto Cristiano Ronaldo come testimonial. L’eventuale arrivo del fenomeno portoghese ha fatto drizzare le antenne al mondo intero, ormai non si parla d’altro. La Juve ha aumentato i prezzi degli abbonamenti del 30% circa e c’è chi ha visto proprio l’effetto CR7 dietro a questa manovra («pagheranno lo stipendio del portoghese» si legge sui social) ma i bianconeri, con i nuovi prezzi, guadagneranno ‘solo’ 7 milioni in più.

Intanto i tifosi bianconeri hanno risposto ottimamente. Ieri, in un caldo sabato di luglio, ne sono stati rinnovati 400, nonostante il rincaro del 30%. Un segnale importante per la Juventus che continua a lavorare alacremente per portare CR7 all’Allianz Stadium. Tanti i piccoli indizi: dalla campagna di intimo con lo sfondo bianconero e con l’Allianz Stadium al centro della homepage, nello spazio dedicato ai rivenditori, al video su Weibo, il Facebook cinese, postato e poi rimosso dalla Juventus, sui numeri 7 bianconeri. I tifosi continuano a sognare e attendono l’approdo di Cristiano Ronaldo.