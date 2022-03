Elmas non gioca ma: «Svelerò le tattiche dell’Italia al mio allenatore». Le parole del centrocampista macedone

Eljif Elmas non prenderà parte domani alla partita tra Italia e Macedonia ma è pronto ugualmente ad aiutare i propri compagni.

Queste le sue parole riportate dall’UEFA: «Posso dare una mano perché conosco sia le loro tattiche che i loro giocatori. Conosco quasi tutti, molti di loro giocano al Napoli come Lorenzo Insigne. Posso aiutare l’allenatore in molti modi, spiace non poterlo fare in campo. Mondiali? Sarebbe la cosa più grande mai successa alla Macedonia».