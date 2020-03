Emergenza Coronavirus, Ronaldo resta in Portogallo: la nota della Juve

Niente allenamento alla Continassa per Ronaldo: CR7 è a Madeira, in Portogallo. Il comunicato della Juventus sul lusitano

Arriva la conferma della Juventus sulla permanenza temporanea di Cristiano Ronaldo in Portogallo a causa dell’emergenza Coronavirus. La società bianconera con una nota ha affermato di essere consapevole della presenza a Madeira del suo tesserato. Il giocatore non ha dunque svolto la seduta di allenamento insieme al resto dei compagni.

«Cristiano Ronaldo non si è allenato e rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso».