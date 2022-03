Emerson Palmieri: «Dopo l’Europeo ho deciso di lasciare il Chelsea. Sul futuro…»». Le dichiarazioni del terzino

Emerson Palmieri ha parlato a So Foot. Il terzino della Nazionale italiana è in prestito al Lione dal Chelsea.

SCELTA LIONE – «Ero al Chelsea da tre anni, e gli ultimi sei mesi della scorsa stagione non sono stati facili perché ho giocato pochissimo. Sono andato agli Europei, ho giocato, mi sentivo importante per la squadra e ho vinto un trofeo importante. Ha completamente cambiato il mio modo di pensare. Mi sono detto: “La prossima stagione andrai in una squadra che ti vuole e ti fa sentire importante”. Penso di aver fatto la scelta giusta».

FUTURO – «A dire il vero, è difficile considerare qualcosa perché non ci sono nuove notizie a riguardo. Sono felice di fare bene il mio lavoro qui, vedremo a fine stagione»