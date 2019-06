Emerson Palmieri: «Juve? Tutti dicono che verrò qui con Sarri, vedremo…» – VIDEO

Emerson Palmieri ha parlato in zona mista al termine di Bosnia-Italia. Le parole del terzino sul suo futuro

(- dal nostro inviato a Torino) Protagonista della bella vittoria dell’Italia sulla Bosnia, Emerson Palmieri ha parlato in zona mista della partita e del suo futuro che potrebbe essere alla Juventus. Di seguito le sue parole.

«Ritorno in Italia? Ho un contratto con il Chelsea, dico la verità: non mi è arrivato nulla, non ci sono altre cose da dire. Ho un contratto e penso solo al Chelsea. Sono felice a Londra, anche dopo la vittoria dell’Europa League. Sono tranquillo. Se questo sarà il mio nuovo stadio? Lo dicono tutti, però sono tranquillo e cerco solo di lavorare al meglio e non pensare a queste cose»