Al Castellani, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Castellani, Atalanta e Empoli si affrontano nel match valido per la giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Empoli-Atalanta: sintesi e moviola

FINE PRIMO TEMPO

UN MINUTO DI RECUPERO

37′ Tiro alto di Koopmeiners, ma deviato. Angolo Atalanta e colpo di testa anch’esso alto sopra la traversa.

34′ AMMONIZIONE CACACE: Fallo a centrocampo del giocatore dell’Empoli ai danni di Koopmeiners. Ammonizione sacrosanta

31′ SOSPETTO RIGORE PER L’EMPOLI: Ruggeri ha un contatto con Cambiaghi, ma per il direttore di gara tutto regolare. Interviene il VAR e confermo l’arbitro. Ammonito Maleh per proteste.

30′ RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Sinistro di Koopmeiners preciso dopo l’assist di Scamacca. Una grande costruzione dal basso, ed è 0-2

24′ OCCASIONE ATALANTA! Cross di Hateboer verso Scamacca, ma la palla arriva dietro a Ederson che calcia, ma il pallone finisce fuori.

23′ ALTRA OCCASIONE ATALANTA! Ruggeri dalla sinistra tenta il tiro dalla sinistra, ma Berisha ancora una volta si fa trovare pronto

22′ ANCORA SCAMACCA! Cross di Hateboer per Scamacca che di testa colpisce centralmente, ma Berisha salva tutto.

19′ GOAL ANNULLATO ALL’ATALANTA! Cross di Ederson per la testa di Scamacca che mette in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Koopmeiners.

16′ OCCASIONE ATALANTA! Giocata con Koopmeiners al limite che serve Scamacca che tenta un tiro a botta sicura, ma la palla finisce sul palo.

14′ OCCASIONE EMPOLI. Hateboer sbaglia e regala il pallone all’Empoli con Marin che tenta il tiro dalla distanza. Fuori di pochissimo.

9′ L’Atalanta prova a ripartire in contropiede grazie a Lookman, ma l’Empoli fino ad ora sta tenendo alto il ritmo.

4′ GOAL DELL’ATALANTA! Imbucata di Lookman che becca Scamacca che puntualmente mette in rete. Vantaggio nerazzurro!

2′ Caputo prova a cercare Cancellieri, ma Scalvini blocca tutto

1′ Comincia subito con un forte pressing l’Empoli

E’ COMINCIATA EMPOLI-ATALANTA

Empoli-Atalanta: risultato e tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All: Gasperini.