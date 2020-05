Empoli, Corsi contro i playoff: «Non è bello cambiare in corsa»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato del piano B della FIGC ovvero concludere il campionato con i playoff

«Non è bello cambiare in corsa. È come se un giorno ci si sveglia e non esiste più il fuorigioco. È una cosa che esula dalla nostra cultura sportiva. Sono cose che vanno pianificate prima, messe ai voti delle varie componenti e poi eventualmente possono essere attuate».