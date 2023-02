Empoli, Corsi: «Parisi? Venderlo a due giorni dalla fine del mercato significava rinunciare al progetto»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a TMW della mancata cessione di Parisi alla Fiorentina nello scorso mercato estivo

PARISI – «Sono episodi e rimangono tali. Localizzati a certe situazioni, non avevamo la volontà di cedere un giocatore (Parisi, ndr) e l’abbiamo spiegato ampiamente. Venderlo a due giorni dalla fine del mercato significava rinunciare al progetto. A volte le cose non combaciano tra società ma sono dinamiche normali. I due club collaborano da anni: io con la Fiorentina, dai tempi di Cecchi Gori, poi con Corvino e i Della Valle, ho avuto un riguardo particolare e un giorno lo spiegherò anche nei dettagli, perché ci tengo. Il derby per noi è importante, Firenze è stata sempre una dimensione vista come inarrivabile e sfidarli ci inorgoglisce e dà motivazioni in più».