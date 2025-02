Empoli Milan, le dichiarazioni di Ibrahimovic nel pre partita

Le parole di Ibrahimovic, Senior Advisor Redbird del Milan, nel pre partita della sfida di Serie A contro l’Empoli. Tutti i dettagli

Ibrahimovic, Senior Advisor Redbird del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Oggi il risultato è molto importante, dobbiamo rialzarci in classifica. Fase difensiva? Dipende dall’allenatore che hai. Il calcio moderno lo impone: conta sempre di più il collettivo. Palle inattive? Situazione di gioco. In queste partite devi portare massima attenzione a queste cose. Gimenez? Noi crediamo tanto in lui. Dobbiamo aiutarlo e farlo crescere: questo è il nostro lavoro. Al suo esordio ha fatto anche assist, non sa solo fare gol. Per uno straniero arrivare nel nostro campionato non è facile».