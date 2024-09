Empoli, ancora un clean sheet: si va verso il RISCATTO DI VASQUEZ? Le ultime

Dopo il terzo clean sheet dell’Empoli, i toscani pernsano al riscatto di Vasquez: le cifre dell’affare con il Milan

Vasquez, portiere dell’Empoli in prestito dal Milan, mantenendo la porta inviolata contro il Cagliari ha registrato il terzo clean sheet nelle prime 5 partite di Serie A.

Numeri impressionanti del giocatore che in estate era finito nel mirino di Torino e Spezia, ma ha deciso di trasferirsi in Toscana. Ora l’Empoli ha l’opzione per comprarlo a titolo definitivo dal Milan per 900 mila euro. Ai rossoneri andrebbe il 10% della futura rivendita. A riferirlo è Nicolo Schira via Twitter.