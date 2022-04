Empoli, per Vicario riscatto difficile: la Fiorentina potrebbe inserirsi

L’Empoli starebbe valutando l’ipotesi di riscattare Vicario: i dieci milioni sono tanti per gli azzurri e potrebbe inserirsi la Fiorentina

Il riscatto di Vicario è sempre più difficile in casa Empoli. Gli azzurri avrebbero un accordo da 10 milioni con il Cagliari.

I toscani non sono sicuri sulle cifre e per questo potrebbe inserirsi la Fiorentina, molto interessata in queste ultime settimane al profilo del portiere vista la possibile partenza di Dragowski. Lo scrive La Nazione.