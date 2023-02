Empoli, Zanetti: «Dobbiamo concentrarci su di noi, per Caputo…»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Napoli. I dettagli

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Empoli e Napoli.

COME SI AFFRONTA IL NAPOLI – «I nostri tifosi che sono venuti a Firenze in massa ce li avremo anche in casa. Sarà una bella sfida, con uno stadio pieno ma ci sentiamo in casa nostra. La ricetta non ce l’ho. Mi sono concentrato molto su quello che possiamo fare noi, mi interessa che continuiamo il nostro percorso. Soffrendo e non perdendo mai il coraggio delle nostre idee. Il Napoli è una squadra fantastica, però noi abbiamo dimostrato che sappiamo affrontare squadre più forte di noi e di metterla in difficoltà».

CAPUTO – «Piccoli sta crescendo, è un centravanti un po’ anomalo. Ha una buona tecnica e buon tiro nonostante la struttura fisica. Per me può giocare con tutti. Sto facendo delle valutazioni ma già da domani, Caputo non è al top, vedremo se ce la farà. Vista la sua importanza lo costudisco come un diamante, va gestito, certi allarmi vanno ascoltati».