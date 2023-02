Eredivisie: 5 motivi per vedere Feyenoord-AZ Alkmaar

La prima contro la seconda. Tra i principali campionati europei, il big-match del weekend è quello che si vedrà oggi alle 21 su MolaTv. Focus sull’Eredivisie. Un incontro che dirà molto sul torneo più pazzo ed equilibrato che ci sia. Ci sono almeno 10 motivi per non perdersi l’appuntamento.

1) Da 8 giornate il Feyenoord è in testa da solo. Recentemente ha rallentato il passo pareggiando negli scontri diretti. Stasera c”è la possibilità del sorpasso da parte dell’AZ e a quel punto tornerebbero addosso tutte le altre, a cominciare dall’Ajax.

2) Feyenoord e AZ non hanno giocato in settimana perché finora sono state le migliori rappresentanti del calcio olandese in Europa (Europa League e Conference, rispettivamente). Da giovedì prossimo potrebbero anche essere le uniche: l’Ajax ha impattato 0-0 ad Amsterdam con l’Union Berlino e se la gioca quasi alla pari in Germania; il Psv ha preso una bambola con 3 reti a Siviglia, ha un piede e trequarti fuori.

3) Il Feyenoord non ha mai perso in casa. Dove peraltro ha una media di vittorie del 60%, da migliorare assolutamente a partire da oggi. Quando viaggia, l’AZ dimostra di trovarsi molto bene. Lontano da Alkmaar è la migliore con 25 punti, 1 in più dell’Ajax, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte

4) Il Feyenoord è l’unica delle big che all’andata ha vinto contro l’AZ. Che, invece, contro le altre ha dimostrato tutto il suo spessore battendo sia Ajax che Psv. Credenziali che possono anche far pensare a una sua candidatura per il titolo e già questa considerazione rappresenta tantissimo per l’annata di Alkmaar

5) L’AZ arriva a Rotterdam forte di un 5-0 rifilato all’Excelsior con tutte le reti nello spazio temporale di soli 19 minuti. Ma più che questo, sulla formazione di Arne Slot può pesare la squalifica del capitano Kokcu. Senza di lui manca il cervello, oltre che un ottimo tiratore da fuori, anche nei piazzati, Riuscire a vincere senza il suo contributo significherebbe avere trovato risorse in panchina d’importanza capitale, ancor più quando riprenderà il cammino nelle coppe.