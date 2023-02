Eredivisie, Feyenoord contro AZ: 22ª giornata in diretta su Mola

Big match tra Feyenoord e AZ. Il PSV visita l’Utrecht e l’Ajax riceve lo Sparta Rotterdam: 22ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Alle porte la 22ª giornata di Eredivisie, il campionato più pazzo del mondo è in diretta esclusiva su Mola. La capolista Feyenoord (46 punti) sfida l’AZ Alkmaar secondo in classifica (44). L’Ajax rincorre a 43, seguono il PSV Eindhoven a 42, il Twente a 40 e lo Sparta Rotterdam a 37.

Il big match di giornata è quello del De Kuip tra Feyenoord e AZ Alkmaar. All’andata i Rotterdammers si imposero per 1-3 all’Afas Stadion con il rigore di Kökçü e i super gol di Szymanski e Danilo. Il bomber Santiago Gimenez vuole portare la squadra di Arne Slot a +5 su quella che, in questo momento, è la seconda in classifica. L’AZ Alkmaar di Pascal Jansen, però, arriva da un rotondo 5-0 all’Excelsior e non ha intenzione di abbassare i giri del motore.

Per l’Ajax l’avversario non è tanto più morbido. Lo Sparta Rotterdam è la rivelazione di questa Eredivisie e ha solamente sei punti in meno dei lancieri. La squadra di Maurice Steijn non perde da ottobre e vuole proseguire la sua striscia positiva, ma ha perso il fantasista Mijnans, passato all’AZ a gennaio. La formazione di Heitinga ha l’obiettivo di dare una scossa dopo lo 0-0 in Europa League contro l’Union Berlino.

Proprio la seconda competizione continentale ha giocato un brutto scherzo al PSV Eindhoven, che ha perso 3-0 in casa del Siviglia con un super gol dell’ex Ajax Lucas Ocampos. I boeren in campionato si erano ripresi (6-0 al Groningen nell’ultima sfida), e non devono subire un potenziale contraccolpo dato dalla pesante sconfitta europea. Lo stato di forma dell’Utrecht, però, è ottimo, e sbancare lo Stadion Galgenwaard sarà impresa ardua per van Nistelrooij. Utrecht-PSV sarà il duello tra due dei migliori bomber dell’Eredivisie: Anastasios Douvikas (Utrecht, 11 gol) e Xavi Simons (PSV, 10 gol).

Il Twente sta esaurendo le ultime chance di avere protagonismo nella lotta al titolo. Prima della vittoria per 3-0 contro il Volendam arrivata nello scorso weekend, i Tukkers avevano ottenuto tre pareggi in serie. Per la squadra di Ron Jans è imperativo trovare continuità, ma occhio, perché il Go Ahead Eagles è stata la prima squadra (nonché l’unica insieme al Feyenoord) a fare punti al De Grolsch Veste, nell’1-1 dell’andata

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 18 febbraio – ore 21:00 – Feyenoord vs AZ Alkmaar – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi

Domenica 19 febbraio – ore 14:30 – Go Ahead Eagles vs Twente – telecronaca di Giacomo Righetti

Domenica 19 febbraio – ore 14:30 – Utrecht vs PSV Eindhoven – telecronaca di Matteo Nigra

Domenica 19 febbraio – ore 16:45 – Ajax vs Sparta Rotterdam – telecronaca di Tommaso Murdocca+Paolo Rossi