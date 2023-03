L’Ajax va sul campo di un Heerenveen in crisi. Feyenoord e AZ ricevono Volendam e Groningen. 25ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

La 25ª giornata di Eredivisie è un altro turno in cui le big del campionato più pazzo del mondo, che sfidano squadre sulla carta minori, non possono sbagliare. Il Feyenoord guida il gruppo a 55, rincorrono l’Ajax a 52, l’AZ Alkmaar a 50 e il PSV Eindhoven a 49. In particolare, per kaaskoppen e boeren un eventuale passo falso potrebbe essere fatale. La massima serie del calcio olandese è disponibile in diretta streaming esclusiva e gratuita su Mola.

Nel suo fortino, il Feyenoord capolista riceve il Volendam, che con prestazioni ottime si è tirato fuori dalla zona retrocessione nelle ultime settimane. La strada per gli arancioni però, è ancora lunga, e lo è anche per i rottardammers. Infatti la banda di Arne Slot, dopo il pareggio in Europa League contro lo Shaktar Donetsk, vuole ritrovare la vittoria in Eredivisie, con un occhio già rivolto al ritorno in coppa di giovedì.

Sul campo dell’Heerenveen, l’Ajax vuole trovare la sua settima vittoria di fila in campionato. Occhio però ai frisoni, che in casa hanno perso contro PSV, AZ e Feyenoord ma sempre vendendo cara la pelle. La formazione di Heitinga è favorita per portare a casa i tre punti, ma in un campionato pazzo come l’Eredivisie nulla è scontato.

Di recente il Groningen ha fermato il Twente e nello scorso weekend si è arreso al Feyenoord solo a un minuto dalla fine. I biancoverdi proveranno ora a infastidire l’AZ, e la partita potrebbe essere estremamente scomoda per i kaaskoppen, specialmente perché è collocata a cavallo della doppia sfida contro la Lazio in Europa League. All’andata la squadra di Alkmaar ha vinto per 1-2 all’Olimpico (a segno l’ex Milan Kerkez), e al ritorno, giovedì, deve legittimare la qualificazione.

Il PSV Eindhoven cerca vendetta contro il Cambuur. All’andata, i boeren hanno incassato un fragoroso 3-0 a Leeuwarden, e al Philips Stadion vogliono mettere in campo una prestazione convincente per gridare all’Olanda di essere ancora in corsa per il titolo.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 11 marzo – ore 20:00 – AZ Alkmaar vs Groningen – telecronaca di Giacomo Righetti

Domenica 12 marzo – ore 14:30 – Heerenveen vs Ajax – telecronaca di Tommaso Murdocca+Paolo Rossi

Domenica 12 marzo – ore 16:45 – PSV Eindhoven vs Cambuur – telecronaca di Giacomo Righetti

Domenica 12 marzo – ore 20:00 – Feyenoord vs Volendam – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi