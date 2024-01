Eriksson: «Ho il cancro. Mi resta al massimo un anno di vita»

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio di Cragnotti, ha svelato il suo brutto male in un’intervista alla radio svedese P1

ERIKSSON – «È successo mentre correvo. Sono collassato all’improvviso. Il consulto medico ha decretato che si trattava di ictus, e che avevo già un tumore. Tutti avevano capito che non stavo bene. Temevo fosse cancro, e non mi sbagliavo. Ma lotterò finché nel tempo che mi resta, che può essere un anno qualcosa in più nel migliore dei casi. Non avendone certezza, tanto vale ingannare il tuo cervello, essere positivo, e non pensarci».