Ultimo appello per Juric: in caso di esonero, pronti i sostituti

Ivan Juric verso l’esonero: in caso di sconfitta nel Derby della Lanterna contro la Sampdoria il tecnico croato dovrebbe saltare. Preziosi avrebbe già qualche idea per il sostituto…

Ultimo treno per Ivan Juric: il tecnico del Genoa nel derby contro la Sampdoria si gioca tutto. Dopo poco più di un mese dal suo ritorno sulla panchina rossoblu al posto dell’esonerato Davide Ballardini, l’allenatore croato non può più sbagliare: non ha ancora una vinto una partita in questa stagione alla guida del Grifone e, nemmeno a dirlo, il presidente Enrico Preziosi, che già lo aveva esonerato in passato, ha nuovamente perso la pazienza. Tanti i motivi per cui al momento Juric è in bilico: non soltanto la crisi di risultato e la posizione in classifica del Genoa, che ha perso terreno ultimamente, ma pure la mini-crisi di Krzysztof Piatek, attuale capo-cannoniere del campionato a trascinatore genoano con Ballardini, che non segna da diverse settimane con il nuovo allenatore al comando.

Si preparano dunque le alternative. Diversi i nomi sul piatto al momento: da quello di Cesare Prandelli, seguito già da un po’ da Preziosi, a quelli stranieri degli ex rossoblu Sabri Lamouchi e John van’t Ship, passando per un altro croato, Igor Tudor, l’anno scorso sulla panchina dell’Udinese. Al momento tutto resta in bilico, ma la prossima settimana, di questi tempi, potremmo già parlare del nuovo allenatore del Genoa nel caso in cui il Derby della Lanterna non dovesse terminare come il Grifone si augura.