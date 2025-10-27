Esonero Tudor, la Curva della Juve si ribella: «Tudor uno di noi». Lo striscione contro la società - Calcio News 24

Esonero Tudor, i tifosi difendono l’ex allenatore e puntano il dito contro la dirigenza: «Il pesce puzza dalla testa»

L’Esonero Tudor ha scatenato una vera e propria spaccatura tra tifoseria e società. Questa mattina è arrivata l’ufficialità della decisione del club di separarsi da Igor Tudor, ma la reazione dei tifosi non si è fatta attendere. La Curva ha esposto uno striscione dal significato inequivocabile: «Tudor uno di noi». Una presa di posizione netta, che difende l’allenatore e sposta le responsabilità verso altri.

Il messaggio, tuttavia, non si ferma qui. Accanto alla frase di sostegno all’ex tecnico è comparso un secondo striscione: «Il pesce puzza dalla testa». Un proverbio che, nel contesto, diventa un’accusa diretta alla proprietà e alla nuova dirigenza. Per i tifosi, infatti, i veri colpevoli non sono da cercare in Tudor, ma nei vertici societari, rei di una gestione confusa e di un mercato estivo giudicato fallimentare.

Il bersaglio principale è Damien Comolli, figura centrale della nuova gestione. Secondo la Curva, l’Esonero Tudor è solo l’epilogo di una catena di errori iniziata mesi fa, con scelte di mercato che non hanno portato i risultati sperati. I tifosi contestano la costruzione della rosa, considerata squilibrata e priva di alternative adeguate. Giocatori come Openda, David e Joao Mario, acquistati a caro prezzo, non sono mai riusciti a rendere secondo le aspettative, ma per i sostenitori la responsabilità è di chi li ha scelti, non di chi ha provato a farli rendere.

Dal canto suo, la società ha motivato l’Esonero Tudor parlando di «confusione totale» in campo e di una gestione tecnica che non avrebbe dato certezze. I risultati, d’altronde, sono stati negativi, e le prestazioni hanno lasciato poco spazio alla fiducia. Tuttavia, tra i tifosi prevale la convinzione che l’allenatore croato sia stato un capro espiatorio, l’unico ad aver mostrato carattere in un contesto difficile.

In molti ricordano il suo atteggiamento combattivo, la schiettezza nelle dichiarazioni e la volontà di non nascondersi dietro le difficoltà. Per la Curva, Tudor rappresentava l’immagine di un tecnico autentico, capace di metterci la faccia anche nei momenti più bui.

L’Esonero Tudor, dunque, non è solo una notizia sportiva, ma un segnale di profonda frattura interna. La fiducia tra tifoseria e società è ormai compromessa, e il futuro appare incerto. Per molti, l’addio del tecnico croato segna la fine di un ciclo e l’inizio di una contestazione destinata a proseguire.

