ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lucas Torreira espulso nel finale di Fiorentina-Lazio. Il centrocampista uruguaiano salterà la gara contro lo Spezia

Finale di gara da cancellare per la Fiorentina, che sotto 3-0 con la Lazio è rimasta anche in dieci uomini per l’espulsione di Lucas Torreira.

Il centrocampista uruguaiano si è lamentato troppo platealmente con l’arbitro, che si è visto costretto ad estrarre il rosso. Salterà la gara con lo Spezia.