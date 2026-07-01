Perquisizioni in Germania: la DFB finisce nell’inchiesta sui biglietti di EURO 2024. La ricostruzione dell’accaduto

Indagini e perquisizioni in diverse città della Germania nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nella distribuzione di biglietti e pacchetti hospitality legati a EURO 2024, il torneo ospitato in dieci sedi tedesche. Secondo il quotidiano Bild, le verifiche avrebbero coinvolto anche gli uffici della DFB, la Federcalcio tedesca, anche se questo dettaglio non è stato confermato ufficialmente.

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La nota degli inquirenti

In un comunicato congiunto, la procura di Bochum e l’Ufficio criminale del Nord Reno‑Westfalia hanno confermato le perquisizioni, senza però citare esplicitamente la DFB. L’indagine riguarda il sospetto di vantaggi non autorizzati, tra cui la partecipazione a una partita internazionale ottenuta in modo irregolare.

Inviti, hotel e migliaia di biglietti: cosa si sospetta

Secondo la ricostruzione della stampa tedesca, il fascicolo ruoterebbe attorno all’assegnazione di inviti in hotel e migliaia di biglietti destinati ad ospiti privilegiati prima dell’inizio degli Europei. Le perquisizioni sarebbero collegate a indagini che coinvolgono un cittadino tedesco e uno francese.

Tra i soggetti al centro degli accertamenti figura anche un ex dipendente comunale di Gelsenkirchen, città che ha ospitato alcune gare del torneo. L’uomo è sospettato di aver ricevuto biglietti, viaggi e soggiorni per un valore di circa 2.400 euro, oltre ad avere precedenti per frode e appropriazione indebita. Perquisita anche la sua abitazione. Il cittadino francese coinvolto, invece, non risulta avere precedenti.

DFB e UEFA in silenzio

Al momento né la DFB né la UEFA hanno rilasciato commenti ufficiali. La procura di Bochum non ha fornito ulteriori dettagli, lasciando aperti molti interrogativi:

quale sia l’eventuale coinvolgimento diretto della Federcalcio tedesca,

quali responsabilità potrebbero emergere,

e quanto estesa sia stata la rete di favoritismi legata ai biglietti di EURO 2024.

La vicenda resta dunque in evoluzione, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni.