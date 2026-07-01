Liberali al Como, è fatta! Il classe 2007 giocherà alla corte di Fabregas, battuto il rilancio del Milan. Cifre e dettagli dell’operazione

Liberali al Como, accordo trovato! Il classe 2007 ha scelto i lariani al posto del rilancio del Milan, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Como news calcio: importante svolta nelle ultime ore di calciomercato per il futuro di uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Secondo Sky, Mattia Liberali ha scelto il Como, decidendo di sposare in via definitiva l’ambizioso progetto tecnico della compagine lariana. La scelta finale è maturata al termine di un’ultima, decisiva video call tra il calciatore, attualmente impegnato in Galles con la Nazionale Under 19, e il suo agente Alessandro Lucci. Nonostante il forte e rinnovato pressing del Milan, che aveva formulato un’offerta economica e professionale di primissimo livello sia per il ragazzo sia per l’agenzia WSA, il fantasista ha preferito legarsi al club azzurro.

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Il progetto tecnico di Fabregas batte il rilancio del Milan

La decisione poggia su un ragionamento squisitamente strategico legato alla carriera del giovane talento. Nelle ultime ore, la dirigenza del Milan e lo stesso staff tecnico si erano mossi in prima persona, alzando sensibilmente la posta per far capire quanto la proprietà credesse nel ritorno di Liberali.

Tuttavia, Lucci e l’entourage del giocatore sono convinti che il Como rappresenti in questo momento il contesto ideale per garantire un processo graduale di crescita. Nel club lombardo, infatti, il calciatore disporrà del tempo necessario per migliorare senza l’assillo di pressioni immediate, potendo lavorare sotto la guida ravvicinata di Cesc Fabregas, un allenatore da sempre straordinariamente attento alla valorizzazione dei giovani.

La centralità nel Como e i dettagli della clausola col Catanzaro

Se il Milan si è dimostrato un interlocutore serio e credibile, il tempismo e la determinazione del Como hanno fatto la differenza. Nel corso delle ultime settimane, la dirigenza comasca ha trasmesso a Liberali la certezza di una centralità assoluta nel nuovo scacchiere che Fabregas sta plasmando per affrontare in modo competitivo sia la Serie A sia la Champions League.

Sotto il profilo economico, l’operazione si sbloccherà attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro valida con il Catanzaro. Il club calabrese era stato scelto lo scorso anno proprio per favorirne lo sviluppo sul campo, preferendolo a un forte inserimento del Torino. L’affare, infine, sorride parzialmente anche alle casse del Diavolo: in virtù dei precedenti accordi di mercato, il 50% della cifra della clausola (pari a 3 milioni di euro) entrerà comunque nelle casse del Milan. Con questo blitz, il Como si assicura una pedina di assoluta prospettiva per il proprio scacchiere europeo.