Casa Milan, summit in corso con gli agenti Riso e Mecacci: primi confronti con la nuova dirigenza rossonera

Visita significativa questa mattina a Casa Milan, dove gli agenti Giuseppe Riso e Marianna Mecacci hanno incontrato la nuova dirigenza rossonera. Un appuntamento definito interlocutorio, ma utile per tracciare le prime linee guida del mercato e per fare il punto sui giovani più promettenti del settore giovanile.

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L’incontro è servito soprattutto a instaurare un dialogo diretto con il nuovo management, in vista delle strategie che accompagneranno l’inizio dell’era Rúben Amorim. Il club ha confermato la volontà di portare Francesco Camarda e Christian Comotto in pre‑season con il tecnico portoghese: entrambi saranno valutati da vicino, con l’obiettivo di capire se potranno restare stabilmente nel gruppo o se sarà più utile un percorso di crescita esterno.

Un confronto che apre la strada alle prossime mosse

Il summit ha permesso di fare il punto anche su altri profili seguiti dagli agenti presenti, con il Milan intenzionato a muoversi con metodo e continuità sul fronte dei giovani. La società vuole evitare accelerazioni premature, preferendo una pianificazione graduale che consenta ad Amorim di conoscere da vicino i talenti già presenti in rosa.

La sensazione è che questo primo incontro rappresenti solo l’inizio di una serie di confronti programmati: la nuova dirigenza rossonera vuole costruire un rapporto stabile con gli agenti più influenti, così da impostare un mercato coerente con la filosofia tecnica del nuovo allenatore.