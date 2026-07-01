Cresce la fiducia per il rinnovo di Dybala con la Roma, le cifre della nuova offerta e cosa ha fatto davvero la differenza per la firma

Rinnovo sempre più vicino per Dybala con la Roma, le cifre della nuova offerta e il ruolo di Gasperini

Roma news calcio: la Lupa può finalmente focalizzarsi sulle grandi manovre in entrata e in uscita. Superata la cruciale scadenza per la chiusura del bilancio e la presentazione delle plusvalenze necessarie per raggiungere la quota di 60 milioni di euro – una mossa fondamentale per scongiurare l’arrivo di nuove sanzioni da parte della UEFA – la dirigenza giallorossa ha iniziato ad affrontare i rinnovi contrattuali più urgenti della rosa.

In cima all’agenda della presidenza figurano i prolungamenti di elementi chiave come Gianluca Mancini, Zeki Celik, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Tuttavia, l’attenzione mediatica è interamente catalizzata dalla situazione di Paulo Dybala, per il quale sono attese importanti novità a stretto giro di posta.

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Fiducia in aumento per la permanenza della Joya

Secondo Fabrizio Romano, l’ottimismo all’interno del club capitolino è in costante ascesa. La dirigenza confida di trovare l’intesa definitiva già nelle prossime ore per formalizzare la stesura del nuovo contratto.

I termini economici dell’accordo saranno sensibilmente differenti rispetto al vincolo precedente, scaduto formalmente soltanto poche ore fa. Nella sua passata esperienza contrattuale, la Joya percepiva un ingaggio che toccava gli 8 milioni annui, partendo da una base fissa di 6 milioni a cui si sommavano ricchi bonus legati al rendimento personale e alle vittorie di squadra. L’offerta iniziale prospettata dalla Roma nelle scorse settimane prevedeva un netto ribasso, attestandosi su un contratto biennale da 2 milioni di euro netti più bonus.

La controproposta e il ruolo decisivo di Gasperini

L’attaccante argentino, arrivato nella Capitale a parametro zero nell’estate 2022 dopo la fine della sua avventura alla Juventus, ha presentato una controproposta ai vertici societari. La forza contrattuale del giocatore è alimentata non solo dal forte interesse del Boca Juniors, che preme per riportarlo in Argentina, ma anche dal pressing costante del tecnico Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha infatti ribadito alla famiglia Friedkin l’importanza del rinnovo del fuoriclasse, ritenuto imprescindibile per il reparto avanzato.

Le ultime indiscrezioni indicano che il punto d’incontro definitivo potrebbe essere siglato sulla base di un contratto con scadenza al 2028 a 3 milioni di euro netti a stagione.

I quattro anni di Dybala in maglia giallorossa

Il rinnovo premierebbe il grande impatto dell’argentino nella Capitale. In quattro stagioni con la maglia della Roma, Dybala ha collezionato ben 140 partite ufficiali, condite da 45 reti e 30 assist.

L’ex juventino è stato tra i grandi trascinatori della squadra verso la conquista del quarto posto nell’ultimo campionato di Serie A, un piazzamento valso il ritorno in Champions League dopo ben 7 anni di assenza. Prima di questo traguardo, il punto più alto della sua esperienza romana era stato il raggiungimento della finale di Europa League nel 2023 sul campo di Budapest.