Sandro Tonali a un passo dal Tottenham : rilancio da 100 milioni convince il Newcastle. Le ultimissime notizie

Il Tottenham è entrato in una fase di mercato particolarmente aggressiva e nelle prossime ore punta a chiudere uno dei colpi più pesanti dell’estate: Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli Spurs sono convinti di poter perfezionare l’operazione a breve, dopo aver già investito cifre enormi negli ultimi giorni.

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Dopo Mateus Fernandes, nuovo assalto a Tonali

Il club londinese ha appena finalizzato l’acquisto di Mateus Fernandes dal West Ham, operazione da 92 milioni di euro, e ora ha deciso di accelerare in modo deciso anche sul centrocampista italiano. La prima offerta al Newcastle, compresa tra 80 e 90 milioni, era stata respinta. Ma il Tottenham è tornato alla carica con una nuova proposta da circa 100 milioni di euro, cifra che potrebbe finalmente soddisfare le richieste dei Magpies.

Il ruolo del Manchester City

Sul giocatore c’è anche il Manchester City di Enzo Maresca, che ha manifestato un forte gradimento per Tonali. Proprio la concorrenza dei Citizens ha spinto gli Spurs a un rilancio immediato, per evitare che la trattativa si complichi.

De Zerbi decisivo

Secondo Longari, Tonali non è mai stato così vicino al Tottenham. Un fattore chiave è la presenza di Roberto De Zerbi, con cui il centrocampista ha un rapporto eccellente. Gli Spurs hanno inoltre messo sul tavolo una proposta economica molto ricca: l’ingaggio salirebbe dagli attuali 8 milioni percepiti al Newcastle a 12 milioni di euro netti.

I numeri di Tonali al Newcastle

Con la maglia dei Magpies, Tonali ha collezionato:

110 presenze

10 gol

una Carabao Cup vinta nel 2025

Il Tottenham vuole farne il perno del nuovo progetto tecnico, e la chiusura dell’affare potrebbe arrivare già nelle prossime ore.