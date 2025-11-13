EURO 2028, il torneo prenderà il via a Cardiff con il match inaugurale, mentre le semifinali e la finale si giocheranno nello storico stadio di Wembley a Londra

EURO 2028, il calcio d’inizio sarà a Cardiff: Londra e Wembley ancora protagonisti per le semifinali e la grande finale

In vista del Mondiale del 2026, che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, si prepara anche il Campionato Europeo del 2028. La 18ª edizione della competizione sarà ospitata dalla Gran Bretagna e vedrà il suo calcio d’inizio a Cardiff, capitale del Galles, scelta per il match inaugurale.

Le fasi decisive del torneo si giocheranno invece a Londra, con semifinali e finale nuovamente nello storico stadio di Wembley, come già accaduto nel 2021. A differenza dei Mondiali, le nazionali dei paesi ospitanti dovranno comunque affrontare le qualificazioni per accedere alla fase finale, ma in caso di successo avranno il vantaggio di disputare le partite in casa. Inoltre, ciascuna delle quattro rappresentative sarà collocata in un girone diverso, garantendo così la possibilità di partecipare a tutte.

Oltre a Cardiff e Wembley, saranno numerosi gli impianti coinvolti nelle 51 partite complessive. Tra i più prestigiosi figurano l’Aviva Stadium di Dublino, l’Hampden Park di Glasgow e l’Etihad Stadium di Manchester. In Inghilterra, si aggiungono il Tottenham Hotspur Stadium, il Villa Park, l’Hill Dickinson Stadium dell’Everton e il St. James’ Park di Newcastle, rendendo l’Europeo del 2028 un evento diffuso e ricco di scenari calcistici storici.

