Parolo striglia la Lazio: «Siamo stati polli»

Lazio clamorosamente eliminata dal Salisburgo in Europa League, Marco Parolo striglia i biancocelesti nel post-partita: ecco le sue dichiarazioni

Salisburgo-Lazio è terminata 4-1, biancocelesti fuori ai quarti di finale di Europa League nonostante la vittoria per 4-2 dell’andata. Marco Parolo, cardine della mediana, ha commentato duramente la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport: «Sull’1-1 abbiamo avuto un’altra occasione per fare il 2-1. Un altro gol deviato, loro hanno preso fiducia. Abbiamo perso le misure. Anche noi abbiamo le nostre colpe, fino al 60′ avevamo la partita sotto controllo. Siamo stati polli a prender gol subito».

Continua Marco Parolo, come riportato da Lazionews24.com: «Questo ci ha tagliato le gambe, non abbiamo avuto la reazione morale giusta. Complimenti al Salisburgo, passato meritatamente. Serate come queste lasciano amarezza, siamo una squadra che non può ancora ambire a certi traguardi. Abbiamo peccato di sufficienza, pensando di avere la partita in pugno. Dobbiamo resettare tutto e ripartire da domenica, che abbiamo una partita importante».