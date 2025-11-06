Bologna News
Pagelle Bologna Brann, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Bologna Brann, ecco i TOP e FLOP della sfida della quarta giornata di Europa League terminata con il pareggio dei felsinei in casa.
A sorpresa il Bologna non va oltre lo 0-0 contro il Brann. Il muro degli ospiti è riuscito a reggere e i felsinei hanno pagato anche il rosso a Lykogiannis. Un punto che ha portato i rossoblù a salire a quota 5 in classifica.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Holm 6.5, Heggem 6, Lucumi 6, Lykogiannis 4.5; Moro 6, Ferguson 6 (82′ Pobega s.v.); Bernardeschi 5.5 (75′ Orsolini s.v.), Fabbian 6 (29′ Miranda 6.5), Cambiaghi 6 (75′ Odgaard s.v.); Castro S. 6 (82′ Dallinga s.v.).
BRANN (4-3-3): Dyngeland 6.5; De Raeve 6.5 (75′ Pedersen 6), Helland 6.5, Sery Larsen 6.5, Dragsnes 6; Kornvig 6, Sorensen 6, Gudmundsson 6; Mathisen 5.5 (61′ Hansen 5.5), Finne 5.5 (61′ Castro N. 6), Haaland 5.5 (75′ Laegreid 5.5).
