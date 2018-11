Evra festeggia il Thanksgiving limonando con un tacchino – VIDEO

L’ex Juventus Evra ancora protagonista sui social: su Instagram il terzino francese, in occasione del Giorno del Ringraziamento, si mostra in tenere effusioni con l’animale (morto)

Che Patrice Evra non sia un tipo con tutte le rotelle a posto (usiamo questo eufenismo) è ormai un dato di fatto: i tifosi della Juventus hanno imparato ad amarlo in fondo anche per questo nel corso della sua esperienza in bianconero. Il terzino francese, notoriamente, è uno che non rinuncia mai allo scherzo e, perchè no, alla provocazione, soprattutto sui social, dove negli ultimi tempi è diventato davvero un idolo delle masse. Anche ora che, sul finire di carriera, Patrice è svincolato dopo la fine dell’esperienza oltremanica al West Ham. Lo ha dimostrato ancora una volta di più ieri.

Oggi infatti in USA si festeggia il Giorno del Ringraziamento: nelle iconiche celebrazioni americane si è soliti mangiare, come noto, il tacchino, simbolo di riconoscenza e, soprattutto, animale legato alle origini della storia americana. Evidentemente festeggerà tale ricorrenza anche Evra (che però è francese e con l’America c’entra poco, ma questo è un altro discorso): ieri sul proprio profilo Instagram l’ex giocatore bianconero si è mostrato indaffarato in amorose contorsione con un tacchino, appunto, che però (povero lui) era già bello che morto e pronto per essere cucinato. Nel video pubblicato da Evra c’è di tutto: baci, carezze, sculacciate… La domanda è solo una e sempre la stessa: perchè?